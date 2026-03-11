صدر عن الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية البيان التالي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيمتُعلن المُقاومة الإسلاميّة إطلاق عمليّات العصف المأكول.﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏الأربعاء 11-03-2026‏21 رمضان 1447 هـ