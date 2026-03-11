Tayyar Article
"الحزب" يعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول!
11 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
صدر عن الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية البيان التالي:بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
تُعلن المُقاومة الإسلاميّة إطلاق عمليّات العصف المأكول.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 11-03-2026
21 رمضان 1447 هـ
21 :08
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل حذّرت حكومة لبنان عبر وسطاء "كبح جماح حزب الله وإلا ستُهاجم منشآت مدنية"
21 :06
عراقجي: العدو قصف أحد فروع أقدم بنك في إيران بينما كان مليئا بالموظفين وقواتنا المسلحة ستنتقم لهذه الجريمة
21 :01
الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجمات مكثفة على أهداف في بيروت
21 :00
مسؤول إسرائيلي: نواجه أول ضربة منسقة من حزب الله وإيران بوقت واحد
20 :59
غارة استهدفت مدينة بنت جبيل
20 :58
ترامب: نشعر أننا بنزهة قصيرة في إيران وسننتهي
رسالة من عناصر "الحزب" إلى قاسم!
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد وتستهدف بيروت وترامب يواصل إعلان الإنتصار... العماد هيكل في القليعة ومرجعيون محذّراً من التجني على الجيش
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان على لبنان... الصحّة تنشر الأرقام!
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي
حجّار يشارك في مراسم وداع الشهيد الأب بيار الراعي
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
بالصور: مارون جال مع إخوة الصليب المقدس على مراكز الإيواء بالبقاع الغربي
بيانٌ من "المالية"... ماذا جاء فيه؟
بو جودة يهاجم أفواه التخوين والمحرضين
أدرعي في تحذير جديد: "عليكم إخلاء بيوتكم فوراً"!
جرادي: أهل القليعة ليسوا من رفض مشاركتي بالتشييع!
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء
تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"!
إسرائيل: بدأنا شنّ هجمات في إيران وبيروت!
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان...
