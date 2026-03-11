Tayyar Article
الجيش الإيراني: قصفنا اليوم أهدافًا عدة في الأراضي المحتلة بينها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200
11 March 2026
20 mins ago
source: tayyar.org
13 :26
المبعوث الأميركي توم برّاك:
- لقد أوفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوعده بمنح سوريا فرصة وتمت إعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011
- تقدم كبير وتنسيق بين الحكومة السورية والحكومة الأميركية يُظهر نتائج ملموسة
13 :20
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء تتمة
13 :17
تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب تتمة
13 :07
السفارة الأميركيّة في بغداد: يُواجه الأميركيّون في العراق خطر الاختطاف
13 :00
"رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية: غارة جوية تستهدف معسكرًا لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومترا جنوب بغداد
12 :56
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"! تتمة
مشاهد فوضوية.. سحب لاعبة ومروحية تراقب مغادرة منتخب السيدات إلى إيران
-
11 March 2026
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء
-
11 March 2026
واشنطن بوست: مسيّرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق
-
11 March 2026
تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب
-
11 March 2026
مي كساب تكشف رأيها في المنافسات الفنية... وهذا ما طلبته من زملائها
-
11 March 2026
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"!
-
11 March 2026
Galaxy S25 Ultra يتفوق على S26 Ultra في خاصية شاشة مهمة
-
11 March 2026
عثرت على إبستين ميتاً في زنزانته.. حارسة السجن تلقت أموالاً غامضة
-
11 March 2026
إردوغان: لوقف الحرب "قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"
-
11 March 2026
5 أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
-
11 March 2026