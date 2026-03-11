نعى الصليب الأحمر اللبناني في بيان المسعف يوسف عساف، "الذي استشهد متأثراً بجروحه، التي أصيب بها أثناء تأدية واجبه الإنساني في خدمة الناس وإنقاذ الأرواح. وقد كان في عداد المسعفين الذين هبوا لإغاثة ضحايا العمليات العدائية حين تم استهداف موقع في بلدة مجدل زون – صور، بتاريخ 9 آذار".

أضاف البيان: تطوع الشهيد يوسف في مركز صور بتاريخ 27 حزيران 2025، وكان من المسعفين الذين حملوا راية الإنسانية والوقوف إلى جانب الضعفاء والملهوفين والمحتاجين لبلسمة الآلام وإدخال الطمأنينة والأمان إلى قلوبهم في السلم كما في الحرب، سالكًاَ درب الإنسانية دون تمييز، ها هو ينضم إلى قافلة شهداء الصليب الأحمر اللبناني".

تابع:" إن الصليب الأحمر اللبناني إذ يأسف أشد الأسف على هذه الخسارة لأحد متطوعيه المتفانين في العطاء الإنساني، يؤكد أن المسعفين والطواقم الطبية ليسوا أهدافاً عسكرية ومن الواجب حمايتهم أخلاقياً وكذلك تطبيقاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقرارات المؤتمرات الديبلوماسية".

وتقدّم من "عائلة الشهيد وأسرته بأحرّ التعازي القلبية وأسمى مشاعر المواساة سائلاً للشهيد الرحمة ولعائلته وأسرته ولجميع المحبين والمتطوعين الصبر والسلوان"، مؤكدا ان "درب الإنسانية سيبقى نمط حياة المتطوعين الذي سيواصلون أداء رسالتهم أينما كان من أجل تخليص الأرواح والمحافظة على كرامة الإنسان".

ختم البيان:"يحتفل بالصلاة لراحة نفس الشهيد الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء في كنيسة القديس توما الرسول للروم الملكيين الكاثوليك – صور، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون المطرانية بدءًا من الساعة 11 قبل الظهر".