أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"!
-
11 March 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:
"انذار عاجل لسكان جنوب لبنان في القرى التالية:
ياطر القليلة (صور) كفرا (بنت جبيل) جبال البطم مجدل زون الحنية (صور)
️نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً
️كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. كل منزل يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية سيكون عرضة للاستهداف.
️للحفاظ على حياتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى منطقة شمال نهر الليطاني.
️انتبهوا أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر."
#عاجل ‼️انذار عاجل لسكان جنوب لبنان في القرى التالية:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
🔸ياطر 🔸القليلة (صور) 🔸كفرا (بنت جبيل) 🔸جبال البطم 🔸مجدل زون 🔸الحنية (صور)
⭕️نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔴حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً🔴
⭕️كل من يتواجد… pic.twitter.com/YQKEMnd6Bw
-
Just in
-
11 :58
"رويترز": دوي انفجار كبير في مدينة دبي
-
11 :57
البابا لاوون يأسف لوفاة قس لبناني بسبب حرب إيران ويقول إنه "قريب من لبنان الذي يشهد محنة كبيرة"
-
11 :50
رويترز: دوي انفجارات في سماء الدوحة
-
11 :48
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية تتمة
-
11 :47
وثيقة سرية عن علاج للسرطان مخبأة في أميركا منذ 60 عاماً (العربية) تتمة
-
11 :46
واللا عن مصدر: أكثر من 10 كتائب من الجيش الإسرائيلي تمركزت في خط أمامي جنوبي لبنان
-
-
Other stories
-
-
-
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
-
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
-
تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان...
-
بالفيديو: صاروخ لم ينفجر في عائشة بكار
-
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف...
-
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين
-
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت!
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
-
البستاني: مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان
-
بعد استهداف عائشة بكار.. بيان للجماعة الإسلامية!
-
أجهزة استخبارات أوروبية تطلب لقاء الحزب.. والسبب؟!
-
سليم عون رداً على ادرعي: وفر نصائحك، و خيّط بغير مسلّة
-
جبور رداً على ادرعي: خلّيك بالإخلاء وتوجيه النازحين.. نحنا منعرف تماماً مصلحة بلدنا!
-
الجمهورية: إسرائيل ربما تكون جدّياً في صدد التحضير لعملية برية واسعة
-
استهداف شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار... التفاصيل
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
الأخبار: تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
-
الأخبار: «القوات» تطالب واشنطن والرياض بسحب الثقة بالرئيس وقائد الجيش: لماذا يريد جعجع إسقاط عون وهيكل؟
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تستعد لـ«معركة طويلة» في لبنان
-
-
Just in
-
11 :58
"رويترز": دوي انفجار كبير في مدينة دبي
-
11 :57
البابا لاوون يأسف لوفاة قس لبناني بسبب حرب إيران ويقول إنه "قريب من لبنان الذي يشهد محنة كبيرة"
-
11 :50
رويترز: دوي انفجارات في سماء الدوحة
-
11 :48
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية تتمة
-
11 :47
وثيقة سرية عن علاج للسرطان مخبأة في أميركا منذ 60 عاماً (العربية) تتمة
-
11 :46
واللا عن مصدر: أكثر من 10 كتائب من الجيش الإسرائيلي تمركزت في خط أمامي جنوبي لبنان
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إدارة ترمب: كلفة أول يومين للحرب على إيران 5.6 مليار دولار
-
-
-
11 March 2026
-
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
-
-
-
11 March 2026
-
وثيقة سرية عن علاج للسرطان مخبأة في أميركا منذ 60 عاماً
-
-
11 March 2026
-
السعودية تعلن تدمير مسيّرتين كانتا متجهتين لحقل شيبة النفطي
-
-
11 March 2026
-
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
-
-
-
11 March 2026
-
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم
-
-
11 March 2026
-
كندا.. إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو ولا أنباء عن إصابات
-
-
-
11 March 2026
-
تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان...
-
-
-
11 March 2026
-
حرب إيران.. هل تشكل متنفساً للنفط الروسي؟
-
-
11 March 2026
-
إنذار صاروخي يدفع فاديفول لمغادرة طائرته بمطار بن غوريون والاحتماء في مكان آمن
-
-
11 March 2026