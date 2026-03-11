كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"انذار عاجل لسكان جنوب لبنان في القرى التالية:

ياطر القليلة (صور) كفرا (بنت جبيل) جبال البطم مجدل زون الحنية (صور)

️نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.

حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً

️كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. كل منزل يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية سيكون عرضة للاستهداف.

️للحفاظ على حياتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى منطقة شمال نهر الليطاني.

️انتبهوا أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر."