كتب النائب سليم عون عبر اكس:



جبران باسيل واللبنانيون الأحرار بغنى عن نصائحك . تاريخنا في مقاومة الوصاية والاحتلال، لا يحتاج إلى شهادة حسن سلوك من المتحدث باسم جيش الاحتلال .



سيادة لبنان يقررها اللبنانيون داخل دولتهم ومؤسساتهم، لا في تل أبيب ولا عبر منصة “إكس”. وفر نصائحك، و خيّط بغير مسلّة.