





النهار: تفريغ البلدات المسيحية يستكمل التحضيرات للتوغّل الواسع















الأخبار: التراجع الأميركي يقلق إسرائيل: ترامب يريد مخرجًا

رعد: لتصحيح خطأ الحكومة عبر تفاهمٍ واقعيٍ مع المقاومة

واشنطن تتشدد... وتجدد القلق من "خطر الشرق"

حرب المصالح ترافق العدو

"القوات" تريد رأس عون وهيكل

بريطانيا تطلب ببيانات النازحين

















الجمهورية: حراك أميركي باتجاه عون وبري

عون من اليرزة: الجيش أساس وحدتنا















البناء: هرمز عنوان حرب اليوم 12 بعد تراجع الأسعار على وعود ترامب بإنهاء الحرب | تسابق على الأجندات السياسية بالنار: مصير القواعد الأميركية وربط الجبهات | المقاومة تقدم نموذجها لكيفية حماية الأرض مقابل عقم المسار الأميركي والتفاوض















اللواء: تباين بين بعبدا وعين التينة حول المفاوضات المباشرة

لقاء رئاسي عشية مجلس الوزراء اليوم.. وجلسة لمجلس الأمن بطلب من فرنسا













المدن: الحرب على لبنان: غارات متواصلة على الضاحية والجنوب















نداء الوطن: هل فات اوان ماوضات السلام؟













الديار: عون يضع خطاً أحمر حول الجيش وقيادته

صواريخ بعيدة المدى من البقاع تضرب «تل أبيب»















l'orient le jour: Les chrétiens sous le feu israélien au Liban-Sud : « Cette fois, nous ne savons pas si nous pourrons revenir »











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تحذر طهران من ضربات أشد إذا أغلقت مضيق هرمز









الأنباء الكويتية: رئيسا الجمهورية والوزراء أجريا تقييماً للتطورات العسكرية وناقشا سبل وقف العدوان الإسرائيلي

السيسي يؤكد لعون تضامن مصر ودعمها للبنان