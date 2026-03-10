شو الوضع؟ الحرب الإسرائيلية تواصل التهجير جنوباً... الرئيس عون يغطي الجيش وقيادته وباسيل يحذّر من الإشارات السورية غير المطمئنة
فيما برزت إشارات ولو بسيطة إلى تراجع مستوى الحرب الأميركية على إيران تحديداً، بقي لبنان تحت النار الإسرائيلية، التي ركَّزت حممها في اليومين الماضية على القرى الحدودية سعياً لتهجيرها، كما حصل مع أهالي علما الشعب. في هذا الوقت، تصاعد الدعم للجيش اللبناني وقيادته بعد الحملة الموجهة خارجياً والمُنفذة من قوى التفكيك والتقسيم، وتُوج هذا الدعم بموقف واضح من الرئيس جوزف عون بمنع المس بالجيش، وبقائده العماد رودولف هيكل.
ففي زيارةٍ لوزارة الدفاع وقيادة الجيش، شدَّد رئيس الجمهورية على أنَّ الجيش وقيادتَه خطٌ أحمر، منتقداً من يهاجمه وداعياً إياه إلى تفقّد عناصر الجيش في الجنوب. وأكد عون أن الاتهامات التي يتعرض لها الجيش اليوم هي من اناس غير مسؤولين ولا يملكون اي حسّ وطنيّ، لانه لا يمكن لاحد ان يحب لبنان وسيادته ومصلحته وان يتهجم على الجيش. وسأل اصحاب الاتهام: ماذا قدمتم للجيش معنوياً ومادياً؟ تلاحقونه حتى على الرواتب الزهيدة التي يتقاضاها وتعملون على تخفيضها؟
بالتوازي، أعاد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تأكيد التضامن المطلق مع الجيش اللبناني وقيادته، متمسكاً بتنفيذ الجيش قرارات مجلس الوزراء ضمن إمكانياته، منتقداً الحقد على الجيش من أصحاب النوايا المعروفة.
وقد برزَ تحذير باسيل من الإشارات السورية غير المطمئنة على الأرض في ظل الحشود العسكرية وخاصة في حمص، وذلك على الرغم من التطمينات الشفوية التي يطلقها الرئيس السوري أحمد الشرع. وقد شدد باسيل على ضرورة توحد اللبنانيين في مواجهة خطر الفتنة والتقسيم والتطرف في الرهانات، مشيراً إلى أن أي تورط عسكري سوري في لبنان سيدفع إلى الإلتفاف حول حزب الله الذي سيقاوم هذا التورط. وقد أكد باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية في "التيار" أهمية الوحدة في مواجهة مشاريع التوطين والتقسيم، والتمسك بوحدة لبنان على أساس ال10452 كلم مربع.
ميدانياً، تواصلت الغارات من قرى الجنوب إلى الضاحية وأحيائها، فيما برز اليوم الثلثاء تهجير أهالي علما الشعب في مشهدٍ محزن يضاف إلى مشاهد النازحين من بيروت إلى الجبل فالشمال والبقاع. وقد كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" ان إسرائيل تتوقع أن تستمر العمليات العسكرية في لبنان لفترة أطول من الصراع مع إيران.
وفي الشؤون السياسية الداخلية، يتقدم تكتل "لبنان القوي" الأربعاء بطعن بالموافقة على التمديد أمام المجلس الدستوري الساعة العاشرة صباحاً.
20 :41
"المقاومة الإسلامية" في العراق: أسقطنا مسيرة أمaريكية فجر اليوم شمالي البصرة
-
20 :37
معلومات الجديد: لم تتواصل أي جهة رسمية مع براك بشأن الملف اللبناني لكن معلومات تشير إلى أنه عاود الاهتمام بالملف بطلب من الإدارة الأميركية ويجري العمل على إعداد خطة عمل جديدة
-
20 :36
غارة استهدفت مركز "الهيئة الصحية الاسلامية" في انصار واخرى على كفررمان
-
20 :33
سي بي إس: بدأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في رصد مؤشرات على أن إيران تتخذ خطوات لنشر الألغام في ممر الشحن في مضيق هرمز
-
20 :31
تمديد أطال سنواتهم لكنه انتقص من دستوريتهم (سامر الرز) تتمة
-
20 :23
جريحان في الغارة على وادي العيون عند اطراف بيت ليف
-
