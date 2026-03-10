Tayyar Article
تعميم صورة لقاصر مفقودة... هل تعرفون عنها شيئًا؟
10 March 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
سميرة علي سلامة (مواليد عام 2008، مكتومة القيد)
التي غادرت، بتاريخ 8-3-2026، منزل ذويها الكائن في دوحة عرمون، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 818503-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
-
-
