خلال دخول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى قاعة مجلس النواب تهافت عدد من النواب الى مكان جلوسه لمصافحته وتهنئته بالسلامة والإطمئنان الى صحته وأحوال الميدان وأبرزهم نائب شمالي يجاهر بمواقفه الداعمة لخيار المقاومة وآخر بقاعي محسوب على "الثنائي"؛ لكن اللافت هو أن نائباً شمالياً وحليفاً سابقاً للمقاومة ونال دعمها في أحد المناصب بمراحل سابقة، مرّ من أمام رعد من دون سلام ولا كلام!