عثر على الشاب إياد وائل الأعور ابن الشيخ وائل خليل الأعور مقتولاً في جريمة مروعة هزت منطقة ضهر البيدر ـ المديرج .



وتشير الأنباء الأولية عن ان الفاعلين سوريين حيث تقوم قوى الأمن اللبنانية بملاحقتهم.