واشنطن بوست: أجزاء من السفارة الأميركية في الرياض غير قابلة للإصلاح " بعد هـ جوم إيراني، بما في ذلك محطة وكالة المخابرات المركزية الموجودة في الطابق العلوي.

  • 10 March 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

