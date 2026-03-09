صدر عن هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر البيان الآتي:



بعد تصويته على التمديد خرج النائب الممدد لنفسه آلان عون ليتحدث عن المبادئ والقيم وكأن المشكلة في الآخرين لا فيه.

لكن الحقيقة التي يعرفها أهل قضاء بعبدا جيداً أن هذا التصويت لم يكن موقفاً مبدئياً بل حبل الخلاص الذي أمسك به للهروب من مواجهة الناس في صناديق الاقتراع.

فالكل في بعبدا يعرف أن الأرقام لم تكن لصالحه وأن شعبيته تراجعت إلى حد لم يعد يسمح له بخوض معركة انتخابية بثقة. كما أن محاولاته لعقد تحالفات فشلت لأنه لم يعد قادراً على جمع القوى حوله. لذلك جاء التمديد بالنسبة إليه فرصة ذهبية لتأجيل ساعة الحقيقة.

أما الحديث عن القيم فهو أكثر ما يثير الاستغراب. أي قيم يتحدث عنها من عرفه القريبون قبل البعيدين بأنه لم يتردد في استعمال أقرب المقربين إليه عندما خدموا مصالحه ثم رماهم جانباً عندما انتهت الحاجة إليهم.

الحقيقة أن قضاء بعبدا كان ينتظر الانتخابات بفارغ الصبر، القاعدة الشعبية والتياريون قبل غيرهم كانوا يستعدون لاستعادة قرارهم السياسي واسترجاع ما اعتبروه حقاً سُلب منهم خلال سنوات التربع على المقعد النيابي الذي وصل اليه بفضل التيار ثمّ انقلب عليه واستمر يسطو على اصوات الناخبين الذين لم يعد يمثلهم.

لذلك فإن التمديد لم يكن نصراً سياسياً لأحد بل تأجيل لموعد المحاسبة. أما محاولة تغليفه بشعارات القيم والمبادئ فلن تغيّر شيئاً من الواقع الذي يعرفه أهل بعبدا: أن الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس.