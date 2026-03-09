هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
-
09 March 2026
-
22 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
بعد تصويته على التمديد خرج النائب الممدد لنفسه آلان عون ليتحدث عن المبادئ والقيم وكأن المشكلة في الآخرين لا فيه.
لكن الحقيقة التي يعرفها أهل قضاء بعبدا جيداً أن هذا التصويت لم يكن موقفاً مبدئياً بل حبل الخلاص الذي أمسك به للهروب من مواجهة الناس في صناديق الاقتراع.
فالكل في بعبدا يعرف أن الأرقام لم تكن لصالحه وأن شعبيته تراجعت إلى حد لم يعد يسمح له بخوض معركة انتخابية بثقة. كما أن محاولاته لعقد تحالفات فشلت لأنه لم يعد قادراً على جمع القوى حوله. لذلك جاء التمديد بالنسبة إليه فرصة ذهبية لتأجيل ساعة الحقيقة.
أما الحديث عن القيم فهو أكثر ما يثير الاستغراب. أي قيم يتحدث عنها من عرفه القريبون قبل البعيدين بأنه لم يتردد في استعمال أقرب المقربين إليه عندما خدموا مصالحه ثم رماهم جانباً عندما انتهت الحاجة إليهم.
الحقيقة أن قضاء بعبدا كان ينتظر الانتخابات بفارغ الصبر، القاعدة الشعبية والتياريون قبل غيرهم كانوا يستعدون لاستعادة قرارهم السياسي واسترجاع ما اعتبروه حقاً سُلب منهم خلال سنوات التربع على المقعد النيابي الذي وصل اليه بفضل التيار ثمّ انقلب عليه واستمر يسطو على اصوات الناخبين الذين لم يعد يمثلهم.
لذلك فإن التمديد لم يكن نصراً سياسياً لأحد بل تأجيل لموعد المحاسبة. أما محاولة تغليفه بشعارات القيم والمبادئ فلن تغيّر شيئاً من الواقع الذي يعرفه أهل بعبدا: أن الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس.
-
Just in
-
21 :50
غارة إستهدفت مدينة بنت جبيل
-
21 :49
«تسنيم»: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري تحت إشراف القائد الأعلى مجتبى خامنئي
-
21 :46
حزب الله: قصفنا موقع "العبّاد" مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية
-
21 :44
الكرملين: بوتين طرح مع ترامب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة
-
21 :43
مستشار الشؤون الخارجية الإيرانية: لم يعد هناك مجال للدبلوماسية، استعدوا لحرب طويلة
-
21 :37
نادي قضاة لبنان: إحالة القاضي عباس جحا إلى التفتيش القضائي تشكّل فضيحة ومسًّا بهيبة القضاء
-
-
Other stories
-
-
-
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
-
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
-
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
-
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
-
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
-
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
-
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
-
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
-
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
-
باسيل: تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا
-
بيان "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
-
شو الوضع؟ الحملة الموجّهة خارجياً على الجيش تجازف برهاناتٍ سوداء... والمجلس يستريح على التمديد الطويل
-
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟
-
تعميم صورة المفقود عبد الله محمود بدر الدين... هل شاهدتموه؟
-
ريكاردو كرم ينعي الأب الشهيد بيار الراعي: كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!
-
بالصور - هذا ما استهدفه "الحزب" في إسرائيل!
-
قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية... عودة إلى التّعليم؟
-
طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 الحالي ارتفعت... هذا ما بلغته!
-
هيئة قضاء مرجعيون في التيار تنعي كاهن رعية القليعة
-
الرئيس بري: لا أحد يفكر في المسّ بالجيش اللبناني من الجندي إلى القائد!
-
-
Just in
-
21 :50
غارة إستهدفت مدينة بنت جبيل
-
21 :49
«تسنيم»: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري تحت إشراف القائد الأعلى مجتبى خامنئي
-
21 :46
حزب الله: قصفنا موقع "العبّاد" مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية
-
21 :44
الكرملين: بوتين طرح مع ترامب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة
-
21 :43
مستشار الشؤون الخارجية الإيرانية: لم يعد هناك مجال للدبلوماسية، استعدوا لحرب طويلة
-
21 :37
نادي قضاة لبنان: إحالة القاضي عباس جحا إلى التفتيش القضائي تشكّل فضيحة ومسًّا بهيبة القضاء
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
-
-
-
09 March 2026
-
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
-
-
-
09 March 2026
-
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
-
-
-
09 March 2026
-
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
-
-
-
09 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
-
-
-
09 March 2026
-
بعد الكشف عن سلسلة هواتف «غالاكسي إس26»: ملحقات شحن مبهرة تناسب نمط الحياة السريع
-
-
09 March 2026
-
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
-
-
-
09 March 2026
-
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
-
-
-
09 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
-
-
-
09 March 2026
-
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
-
-
-
09 March 2026