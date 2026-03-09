weather logo
Tayyar Article

"القناة 12" الاسرائيلية: اقترحت حكومة لبنان على " إسرائيل " من خلال إدارة ترامب بدء مفاوضات مباشرة تنهي الحرب وقد تؤدي إلى اتفاق سلام لكن الردود الأميركية والإسرائيلية كانت باردة ومتشائمة للغاية

  • 09 March 2026
  • 44 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

