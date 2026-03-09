حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
09 March 2026
50 mins ago
source: Al-Jadeed
على وقع التصعيد الاسرائيلي، من غاراتٍ وتوغلاتٍ ومحاولات إنزال، ورَغم الجَهدِ السياسي الحالي، لا يبدو المشهدُ تفاؤلياً.إذ قالت مصادر سياسية للجديد ان لا مظلة دولية للبنان حاليا، ولا تجاوب مع أي من الطروح، باستثناء تحييد موقت للمرافق العامة والبنى التحتية في العاصمة بيروت، من دون أية ضمانات في المناطق الأخرى، وفي المعلومات أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جانين بلاسخارت ستعود من إسرائيل يوم الثلثاء ومعها رد إسرائيلي على الطروحات اللبنانية وتحديدا المفاوضات المباشرة.
إلا أن المصدر السياسي قال للجديد إن أيا من الطروحات لم تتبلور بعد، خاصة أن حزب الله لا يزال خارج التواصل، ولا ضامن له في المراحل المقبلة، وبالتالي فإن طروحات الرئاسة لتهدئة الوضع لا تجاوب معها حتى الان، وعليه تعلق المصادر قائلة : لا يزال الوقت مبكرا، الكلمة الان للميدان، وسيذهبون ويأتون كثيرا قبل ان نجد محاولة جدية لوقف التصعيد، هذا وأفادت معلومات الجديد، بأنه "لم يصل إلى لبنان أي طلب رسمي لإقالة قائد الجيش رودولف هيكل إلا أن هناك عدم رضى دولي وتحديدا اميركي عن أدائه خصوصا بعد الإشكالية التي أثارها بيان الجيش عقب عملية الإنزال الإسرائيلي"، وكشفت المعلومات أيضا، عن "عدم وجود إرادة حاليا لإقالة قائد الجيش لأن لبنان في حالة حرب ويفضل تجنب أي تغيير في قيادة المؤسسة العسكرية".
وقالت : "نقاش داخلي يدور حول من قد يخلف قائد الجيش ويتمحور حول اسمي مدير المخابرات العميد طوني قهوجي ومدير العمليات العميد جورج رزق الله إلا أن الرئيس عون يتمسك ببقاء هيكل ويدعمه". وقد علمت الجديد أن لقاء "رئيس الحكومة نواف سلام بقائد الجيش رودولف هيكل في السراي الحكومي كان لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ومناقشة البيان الأخير للجيش بعد عملية الإنزال الإسرائيلي"، علما أن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى هو من رتب اللقاء، الذي دام اكثر من ساعة ونصف الساعة".
21 :46
حزب الله: قصفنا موقع "العبّاد" مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية
21 :44
الكرملين: بوتين طرح مع ترامب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة
21 :43
مستشار الشؤون الخارجية الإيرانية: لم يعد هناك مجال للدبلوماسية، استعدوا لحرب طويلة
21 :37
نادي قضاة لبنان: إحالة القاضي عباس جحا إلى التفتيش القضائي تشكّل فضيحة ومسًّا بهيبة القضاء
21 :33
"سي بي إس" عن ترامب:
- السفن تعبر مضيق هرمز الآن وأفكر في السيطرة عليه
- نحن متقدمون بفارق كبير عن الإطار الزمني الأولي للحرب الذي قدرناه بـ 4 إلى 5 أسابيع
- الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير وأفكر في شخص ما ليحل مكان خامنئي
- قد تنتهي الحرب مع إيران قريبًا
21 :31
معلومات الجديد: توافق على تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية بعد أن طلب وزير الدفاع من قائد الجيش تعديل أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة بعد تقديم اقتراح من المجلس العسكري
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
باسيل: تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا
بيان "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
شو الوضع؟ الحملة الموجّهة خارجياً على الجيش تجازف برهاناتٍ سوداء... والمجلس يستريح على التمديد الطويل
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟
تعميم صورة المفقود عبد الله محمود بدر الدين... هل شاهدتموه؟
ريكاردو كرم ينعي الأب الشهيد بيار الراعي: كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!
بالصور - هذا ما استهدفه "الحزب" في إسرائيل!
قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية... عودة إلى التّعليم؟
طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 الحالي ارتفعت... هذا ما بلغته!
هيئة قضاء مرجعيون في التيار تنعي كاهن رعية القليعة
الرئيس بري: لا أحد يفكر في المسّ بالجيش اللبناني من الجندي إلى القائد!
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
09 March 2026
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
09 March 2026
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
09 March 2026
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
09 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
09 March 2026
بعد الكشف عن سلسلة هواتف «غالاكسي إس26»: ملحقات شحن مبهرة تناسب نمط الحياة السريع
09 March 2026
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
09 March 2026
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
09 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
09 March 2026
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
09 March 2026