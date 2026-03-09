كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "أكس":

استشهد اليوم كاهن رعية القليعة الأب بيار الراعي الذي صمد في قريته مع أبناء رعيته رافضًا ترك أرضه وكنيسته، كما استشهد الكثير من قديسينا رافضين التخلي عن الشهادة للحق.تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا، وتحفّزنا لنبقى كما دائمًا ننطق بالحقيقة ونشهد للحق ونتمسك بوطننا لبنان.