شدّد رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في تصريح لصحيفة “النّهار”، على أنّه “لا أحد يفكّر في المسّ بالجيش اللّبناني، من الجندي إلى القائد ​رودولف هيكل​”.