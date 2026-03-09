مسؤول في "الحزب": محاولات الإنزال أبعد من قصة رون آراد...
-
09 March 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، عن أن "الحزب يريد تثبيت معادلة ردعٍ قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كلي من الاعتداء على لبنان"، قائلاً: "الدولة اللبنانية أمام فرصة ذهبية، إذ يمكنها أن تستفيد من الواقع الميداني الجديد الذي أثبته حزب الله".
وأضاف: "نخوض حرباً دفاعية عن لبنان بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرت بعد اتفاق وقف النار، وما يحصل في مناطق البقاع من محاولات إنزال إسرائيلية خطير وهو أبعد من قصة رون آراد".
وتابع "الصورة التي ارتسمت في البقاع أكّدت معادلة: جيش وشعب ومقاومة"، مؤكداً أنه "ليس لدينا توقعات حول الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء الحرب، لكن الأصوات المُعارضة لهذه الحرب بدأت ترتفع في إسرائيل".
-
Just in
-
17 :12
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق عدة وسط
-
17 :12
لقاء ثلاثي بين سلام ومنسى وهيكل تتمة
-
17 :10
"الحزب": قصفنا بالصواريخ الموجهة جرافة وآليتين للعدو الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا جنوبي لبنان
-
17 :05
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال ووسط إسرائيل
-
17 :01
غارة تستهدف بلدة ياطر
-
16 :58
وزير الخارجية الإيراني عراقجي:
- نعلم أن أميركا تخطط لاستهداف مواقعنا النفطية والنووية في محاولة لاحتواء الصدمة التضخمية الهائلة
- إيران مستعدة بالكامل ولدينا العديد من المفاجآت في جعبتنا
-
-
Other stories
-
-
-
أبو زيد: التمديد الطويل يضع مؤيده في موقع الشبهة الدستورية والشرعية الشعبية
-
الرئيس عون: من أطلق الصواريخ أراد شراء سقوط لبنان... ولمفاوضات مباشرة برعاية دولية
-
EXCLUSIVE
كواليس - خصُوم "الحزب" يطمئِنّون إلى نوابه في المجلس!
-
"كلام عن إقالة قائد الجيش"... وهّاب يعلّق
-
ما حقيقة إقالة قائد الجيش؟
-
الادّعاء على علي برو
-
عن انتخاب مجتبى خامنئي.. بيان لـ "الحزب"
-
إخضاع إيران وتفجير لبنان
-
باسيل من مجلس النواب: التمديد تخطى الظروف الإستثنائية إلى مدة طويلة وهو معرض للطعن أمام المجلس الدستوري
-
مجزرة في جويا وطيردبا: 16 شهيدًا و40 جريحًا!
-
إصابة كاهن رعية وعدد من الأهالي... جنوبًا!
-
بيانٌ جديد لطيران الشرق الأوسط...
-
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
-
نائب يعايد برّي بعيد المعلّم!
-
كتيلي: التمديد للمجلس النيابي سنتين فضيحة دستورية...
-
بالفيديو: غارة عنيفة على طريق المطار
-
تعميم من وزارة التربية... هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
-
معلوف: "يلّي ما بيحترم حالو بدك منو يحترم القانون والناس!"
-
بالصورة: غزل بين الكتائب و"الحزب" في المجلس!
-
بالصورة: أوّل ظهور لمحمد رعد!
-
-
Just in
-
17 :12
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق عدة وسط
-
17 :12
لقاء ثلاثي بين سلام ومنسى وهيكل تتمة
-
17 :10
"الحزب": قصفنا بالصواريخ الموجهة جرافة وآليتين للعدو الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا جنوبي لبنان
-
17 :05
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال ووسط إسرائيل
-
17 :01
غارة تستهدف بلدة ياطر
-
16 :58
وزير الخارجية الإيراني عراقجي:
- نعلم أن أميركا تخطط لاستهداف مواقعنا النفطية والنووية في محاولة لاحتواء الصدمة التضخمية الهائلة
- إيران مستعدة بالكامل ولدينا العديد من المفاجآت في جعبتنا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
لقاء ثلاثي بين سلام ومنسى وهيكل
-
-
-
09 March 2026
-
بثنية غير محسوسة.. "أوبو" تستعد لإطلاق هاتف Find N6 في 17 مارس
-
-
09 March 2026
-
تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب بعد العملية الجراحية
-
-
09 March 2026
-
أبو زيد: التمديد الطويل يضع مؤيده في موقع الشبهة الدستورية والشرعية الشعبية
-
-
-
09 March 2026
-
الرئيس عون: من أطلق الصواريخ أراد شراء سقوط لبنان... ولمفاوضات مباشرة برعاية دولية
-
-
-
09 March 2026
-
المغرب يجدد وقوفه إلى جانب دول الخليج في وجه الاعتداءات الإيرانية
-
-
09 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - خصُوم "الحزب" يطمئِنّون إلى نوابه في المجلس!
-
-
-
09 March 2026
-
"كلام عن إقالة قائد الجيش"... وهّاب يعلّق
-
-
-
09 March 2026
-
هل يواصل الذهب نزيف الخسائر أمام سطوة الدولار والنفط؟
-
-
09 March 2026
-
كيم يشيد بنساء بلاده: دعامة صلبة للثورة رغم الضعف الجسدي
-
-
-
09 March 2026