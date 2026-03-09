أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، عن أن "الحزب يريد تثبيت معادلة ردعٍ قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كلي من الاعتداء على لبنان"، قائلاً: "الدولة اللبنانية أمام فرصة ذهبية، إذ يمكنها أن تستفيد من الواقع الميداني الجديد الذي أثبته حزب الله".

وأضاف: "نخوض حرباً دفاعية عن لبنان بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرت بعد اتفاق وقف النار، وما يحصل في مناطق البقاع من محاولات إنزال إسرائيلية خطير وهو أبعد من قصة رون آراد".

وتابع "الصورة التي ارتسمت في البقاع أكّدت معادلة: جيش وشعب ومقاومة"، مؤكداً أنه "ليس لدينا توقعات حول الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء الحرب، لكن الأصوات المُعارضة لهذه الحرب بدأت ترتفع في إسرائيل".