نائب يعايد برّي بعيد المعلّم!
09 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X":
"حابب عايد الرئيس نبيه بري بعيد المعلم، لأنه عنجد معلم و أستاذ. لقد استمعت إلى تعليقات بعض الكتل التي عارضت التمديد وتفاجأت بمزايداتهم على مدة السنة الواحدة. هل نسيتم أو تناسيتم أن هناك قانونا لمدة سنة قابع في مجلس النواب و لم يدرج على جدول الجلسة؟ لماذا لم تطالبوا به لو عنجد بدكم سنة؟ و اذا زاعجكم اقتراحي، لماذا لم تقدموا قانون سنة بدل ستة أشهر أو أربعة أشهر؟ هذا برسم الرأي العام اللبناني يلي لازم يعرفوا انو من 2013 لل 2018، هذه الكتل عينها مددت لنفسها 3 مرات، مش بس هيك، بل وضعت قانون إنتخاب جديد، هم و أنا نواب على أساسه اليوم!
هلق عرفتوا لما لم يدرج اقتراح القانون الذي قدمته؟ الرئيس بري عارف لو بدا تشتي كانت غيمت وطلع معلم".
15 :41
مسؤول إسرائيلي لواشنطن بوست: قلقون من أن يأمر نتنياهو بعملية برية واسعة في لبنان ولا نريد الانجرار لمستنقع
15 :35
الحرس الثوري: ضربنا بقوة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية
15 :26
غارة إسرائيلية تستهدف الهرمل
15 :22
ما حقيقة إقالة قائد الجيش؟ (Al-Jadeed) تتمة
15 :17
الادّعاء على علي برو تتمة
15 :12
عن انتخاب مجتبى خامنئي.. بيان لـ "الحزب" تتمة
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026