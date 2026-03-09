كتبت نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي عبر منصة إكس:

"التمديد للمجلس النيابي سنتين فضيحة دستورية. النواب يلي ارتكبوها أنواع: في منهم هربان من سقوط أكيد بالانتخابات، في منهم خاف من زعل الخارج، وفي منهم باع صوته على سنتين غبّ الطلب.

بس الناس ما بتنسى… ورح تحاسب كل واحد سرق صوتها ووكالتها."