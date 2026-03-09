إقرار تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتًا!
09 March 2026
7 mins ago
source: tayyar.org
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 نائبًا وامتناع 4 نواب عن التصويت.
Just in
12 :33
الجيش الإسرائيلي: تدمير أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني قرب مطار طهران
12 :32
عدوان من مجلس النواب: بذلنا جهدًا كبيرًا للحؤول دون التمديد للمجلس النيابي
12 :26
الحكم على ثلاثة من عناصر "الحزب"... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
12 :24
سامي الجميّل: ندائي إلى الرئيس برّي لفتح المجلس النيابي لمناقشة أولويات بما فيها الحرب القائمة والنزوح واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة والجيش ورئيس الجمهورية لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة
12 :21
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت
12 :18
حمادة: لن نسمح لأحد بتصنيفنا "نواب الفرصة أو نواب التمديد" لأن التمديد بسبب الظروف القاهرة وأي طعن أمام المجلس الدستوري قد يؤدي إلى غياب المجلس وإسقاط الحكومة وضرب المؤسسات الدستورية فيما لبنان يخضع للعدوان
Other stories
الحكم على ثلاثة من عناصر "الحزب"... ماذا في التفاصيل؟
موقف حازم للرئيس عون: التعرض للجيش وقائده مرفوض!
وديع عقل: ...عندما يصبح "البقاء في المنصب" أهم من بقاء الوطن والمواطن!
صحناوي: التمديد لمدة سنتين ليس حلاً بل هو مصادرة لإرادة الناس
أبي خليل: نرفض التمديد لسنتين والشرعية الإستثنائية تنتهي مع الظرف الإستثنائي
عطالله عن الحملة على الجيش: قوة لبنان بمؤسساته الشرعية والتفاف شعبه حولها
القاضية غادة عون: هل فكر أحد باستدعاء شارل جبور؟!
التيار الوطني الحر يلغي الإفطار الجامع المقرر في ١١ آذار
"الرابطة المارونية": مسيحيو الجنوب يرفضون كل المحاولات الهادفة الى اقتلاعهم من جذورهم
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب"
الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان لبنان
حزب الله ليس وحده.. لبنان ميدان لإسرائيل والحرس الثوري
تأجيل الانتخابات يُوقِعُ جعجع في «مشكل داخلي»: النواب يمددون لأنفسهم عامَين اليوم
القصة الكاملة لإنزال النبي شيت
مخاوف من انفجار اجتماعي
التدريس في مهبّ العدوان: طروحات تصطدم بـ«الظروف المأساوية»
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة!
الجمهورية: "الحزب": الكلمة حالياً للميدان
الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
