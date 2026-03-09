كتبت القاضية غادة عون:



في واحد اسمه شارل جبور عم يطالب باستمرار القتال يعني الاستمرا بنحر اللبنانيين و دك القرى والبلدات على رؤوس أهلها ،هل فكر احد باستدعائه من قبل الأجهزة القضائية العظيمة،بينما في واحد تاني اسمه فوزي مشلب كان عم يطالب بكشف فساد في وزارة الطاقة وفي صفقات فيول مشبوهة فيها تزوير وأضرار بالصالح العام،شو عملو في!!!!! تم الادعاء عليه بجناية وبدهن يدكوا بالحبس!!!



وأكدت عون: هذه هي الدولة العميقة يا سادة ،التي تسكت عن المطالبة بنحر اللبنانيين بينما تعاقب كاشفي الفساد، بدل ان تحميهم ،لا ليست هذه هي دولتنا التي نريدها ونحلم بها ،كلنا مع حصر سلاح حزب الله وسيطرة الجيش،على كل الاراضي اللبنانية لكن لسنا مع نحر اللبنانيين ،اما بالنسبة للدولة العميقة المهم الآن معاقبة فوزي مشلب ودكه بالسجن لانه قام بكشف صفقة فساد اما المطالبة باستمرار القتال على لبنان فمسألة فيها نظر!!!!!عيب