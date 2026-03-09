نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي:



انذار عاجل إلى سكان لبنان



في الساعات القريبة سيعمل جيش الدفاع بقوة ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة لجمعية القرض الحسن التي تشكل عنصرًا مركزيًا في تمويل نشاط حزب الله الإرهابي وتضر بالاقتصاد اللبناني خدمة لمصالح إيرانية.



جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، ولذلك أعود وأدعو سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم، وفق مسارات الإخلاء التي نشرناها.



يا سكان الضاحية الجنوبية، إن حزب الله الإرهابي جرّكم إلى حرب لصالح النظام الإيراني الضعيف ويجعلكم تدفعون الثمن.



ومن أجل تجنب إلحاق الاذى بكم أدعوكم إلى الاستجابة لنداءاتنا بالإخلاء ومتابعة التحذيرات التي نقوم باصدارها. فهذه الإنذارات تهدف إلى إنقاذ حياتكم.



البقاء في المنطقة يعرّض حياتكم للخطر، ويشكّل جائزة مجانية لحزب الله الإرهابي الذي يختبئ خلفكم ويضحي بكم من أجل بقاء النظام الإرهابي في طهران