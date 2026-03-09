الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان لبنان
09 March 2026
13 mins ago
source: tayyar.org
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي:
انذار عاجل إلى سكان لبنان
في الساعات القريبة سيعمل جيش الدفاع بقوة ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة لجمعية القرض الحسن التي تشكل عنصرًا مركزيًا في تمويل نشاط حزب الله الإرهابي وتضر بالاقتصاد اللبناني خدمة لمصالح إيرانية.
جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، ولذلك أعود وأدعو سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم، وفق مسارات الإخلاء التي نشرناها.
يا سكان الضاحية الجنوبية، إن حزب الله الإرهابي جرّكم إلى حرب لصالح النظام الإيراني الضعيف ويجعلكم تدفعون الثمن.
ومن أجل تجنب إلحاق الاذى بكم أدعوكم إلى الاستجابة لنداءاتنا بالإخلاء ومتابعة التحذيرات التي نقوم باصدارها. فهذه الإنذارات تهدف إلى إنقاذ حياتكم.
البقاء في المنطقة يعرّض حياتكم للخطر، ويشكّل جائزة مجانية لحزب الله الإرهابي الذي يختبئ خلفكم ويضحي بكم من أجل بقاء النظام الإرهابي في طهران
Just in
09 :33
المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد وندين اعتداءات حزب الله على إسرائيل
09 :29
الخارجية الصينية: نعترض على أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول وندعو لاحترام سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها
09 :18
مبعوث الصين لقضايا الشرق الأوسط: الصين على استعداد للانخراط بشكل مكثف مع جميع الأطراف للحفاظ على السلام في منطقة الخليج
09 :17
وكالة فارس عن رئيس المجلس الأعلى للمحافظات بإيران: انتخاب مجتبى خامنئي بداية مرحلة جديدة للثورة
09 :10
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب" تتمة
08 :46
وكالة "تسنيم": إطلاق صواريخ بشكل متزامن من إيران ولبنان باتجاه إسرائيل
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب"
حزب الله ليس وحده.. لبنان ميدان لإسرائيل والحرس الثوري
تأجيل الانتخابات يُوقِعُ جعجع في «مشكل داخلي»: النواب يمددون لأنفسهم عامَين اليوم
القصة الكاملة لإنزال النبي شيت
مخاوف من انفجار اجتماعي
التدريس في مهبّ العدوان: طروحات تصطدم بـ«الظروف المأساوية»
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة!
الجمهورية: "الحزب": الكلمة حالياً للميدان
الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
الأخبار: المقاومة توسّع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسيّرات
الديار: التمديد يمرّ اليوم
المقاومة: العدوّ يحاول مجددًا تنفيذ إنزال في النبي شيت
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" على طيردبا
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
