أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
-
08 March 2026
-
46 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
حذّر النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد، خلال إطلالة له على شاشة تلفزيون لبنان، من المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني في هذه المرحلة الحساسة، مشيراً إلى أن لبنان يواجه تحديات خطيرة قد تطال تركيبته السياسية والجغرافية وحتى الديموغرافية.
وأكد أبو زيد أن التعايش يشكّل الأساس الذي قام عليه لبنان، مشدداً على أن اللبنانيين، على مساحة وطنهم البالغة 10452 كيلومتراً مربعاً، معنيون بالحفاظ على أرضهم بكل شبر منها وصون وحدتها.
ولفت إلى أن الحديث المتزايد عن تهجير الشيعة من مناطقهم وترحيلهم نحو العراق يثير قلقاً بالغاً، معتبراً أن ما يجري قد يكون جزءاً من مخطط لإعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية في المنطقة، والأخطر من ذلك إعادة تشكيل الديموغرافيا اللبنانية.
كما حذّر من خطر الانزلاق إلى صراع مذهبي بين الشيعة والسنة نتيجة أي تهجير قسري، معتبراً أن أكبر تهديد يواجه لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه قد يشكّل نهاية فعلية للبلد.
وأشار أبو زيد إلى أن القوى السياسية تمتلك أهدافها وحساباتها الخاصة، إلا أن المشكلة تكمن أيضاً في أن وعي الشعب لا يتقدم كثيراً على وعي سلطته السياسية، في ظل طغيان الغريزة الدينية والطائفية على حساب المصلحة الوطنية.
وأضاف: للأسف يدفع لبنان ثمناً كبيراً في هذه المرحلة، إذ سقط نحو 400 شهيد وأكثر من 1000 جريح حتى اليوم.
وأكد أن مصلحة لبنان الوطنية تقتضي الذهاب إلى الحوار وتغليب لغة العقل لتجنيب البلاد المزيد من الخسائر، لافتاً إلى الحاجة الكبيرة لمساعدة الإخوة النازحين في المناطق التي لجأوا إليها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
واعتبر أن توقيت ردّ حزب الله بعد 15 شهراً يطرح العديد من التساؤلات، متسائلاً: لماذا الآن؟ كما طرح سؤالاً آخر في السياق نفسه: لماذا لم يتحرك اليمن حتى اليوم؟
وختم أبو زيد بالتأكيد أن الوحدة والاتفاق بين اللبنانيين يشكّلان عنصر القوة الأساسي في مواجهة الأخطار، داعياً إلى إيجاد مساحة مشتركة للحوار والالتقاء بين مختلف مكوّنات الشعب اللبناني حفاظاً على استقرار البلاد ومستقبلها.
-
Just in
-
22 :44
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي تتمة
-
22 :42
سلسلة غارات على جويا وأطراف مزرعة مشرف
-
22 :37
أكسيوس عن مصادر: الولايات المتحدة تشعر بالاستياء من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الوقود في إيران
-
22 :34
الأخبار: رصد ثلاث مروحيات انطلقت من جهة جبل الشيخ وحلقت على طول السلسلة الشرقية وصولاً إلى جرود عرسال
-
22 :20
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة تتمة
-
22 :17
وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد
-
-
Other stories
-
-
-
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
-
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
-
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
-
EXCLUSIVE
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
-
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
-
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
-
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
-
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
-
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
-
غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: هذا هو العدد الاجمالي للنازحين المسجّلين
-
التوم تفقد مراكز الإيواء في بعلبك - الهرمل: الوقوف إلى جانب أهلنا واجب وطني
-
شقيق كاهن رعية بلدة جنوبية.. شهيداً !
-
من هم "قتلى" استهداف الفندق في الروشة ؟
-
مبادرة سياسية - ميدانية.. تفاوض مدني لبناني - إسرائيلي مباشر؟!
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع مصدوم.. عُدنا الى نقطة الصفر!
-
بعد تداول خبر "نقل جثمانين إيرانيين "… توضيح من فندق “كومفورت” !
-
باسيل في يوم المرأة العالمي : حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة
-
قسطنطين: حذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان
-
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
-
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
-
-
Just in
-
22 :44
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي تتمة
-
22 :42
سلسلة غارات على جويا وأطراف مزرعة مشرف
-
22 :37
أكسيوس عن مصادر: الولايات المتحدة تشعر بالاستياء من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الوقود في إيران
-
22 :34
الأخبار: رصد ثلاث مروحيات انطلقت من جهة جبل الشيخ وحلقت على طول السلسلة الشرقية وصولاً إلى جرود عرسال
-
22 :20
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة تتمة
-
22 :17
وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
-
-
-
08 March 2026
-
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
-
-
-
08 March 2026
-
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
-
-
-
08 March 2026
-
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
-
-
-
08 March 2026
-
EXCLUSIVE
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
-
-
-
08 March 2026
-
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
-
-
-
08 March 2026
-
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
-
-
-
08 March 2026
-
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
-
-
-
08 March 2026
-
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
-
-
-
08 March 2026
-
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
-
-
-
08 March 2026