التوم تفقد مراكز الإيواء في بعلبك - الهرمل: الوقوف إلى جانب أهلنا واجب وطني
-
08 March 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
زار النائب سامر التوم مراكز الإيواء في منطقة البقاع الشمالي، واستهل الزيارة مركز خلية الأزمة في بلدة القاع، حيث التقى رئيس البلدية السيد بشير مطر وعددًا من أعضاء خلية الأزمة، إضافةً إلى مديري المدارس التي تستضيف مراكز الإيواء: مدير ثانوية القاع الرسمية الأستاذ ميشال مخلوف، ومديرة متوسطة القاع الرسمية السيدة نادين دبياني مطر، ومدير مهنية القاع السيد طوني التوم، ومديرة متوسطة رأس بعلبك الرسمية السيدة نزيهة مراد، ومديرة متوسطة الجديدة الرسمية السيدة ماري الخوري، كما زار عددًا من النازحين المقيمين في هذه المراكز.
وهدفت هذه الزيارة إلى الاطمئنان إلى أوضاعهم والاستماع إلى حاجاتهم ومطالبهم في هذه المرحلة الدقيقة، وقد ترافقت مع توزيع بعض المساعدات المقدَّمة من لجنة «بيلبقلنا الفرح».
وأكد التوم: الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة واجب وطني وإنساني، وعلى اللبنانيين جميعًا التحلّي بروح التضامن والتكاتف، والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية في مثل هذه الأوقات.
-
Just in
-
21 :17
سقوط شهيد وجريح من التابعيّة السوريّة في الغارة المعادية على بريتال
-
21 :16
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات تتمة
-
21 :04
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية تتمة
-
20 :51
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة تتمة
-
20 :50
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض) تتمة
-
20 :46
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
-
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
-
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
-
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
-
غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: هذا هو العدد الاجمالي للنازحين المسجّلين
-
شقيق كاهن رعية بلدة جنوبية.. شهيداً !
-
من هم "قتلى" استهداف الفندق في الروشة ؟
-
مبادرة سياسية - ميدانية.. تفاوض مدني لبناني - إسرائيلي مباشر؟!
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع مصدوم.. عُدنا الى نقطة الصفر!
-
بعد تداول خبر "نقل جثمانين إيرانيين "… توضيح من فندق “كومفورت” !
-
باسيل في يوم المرأة العالمي : حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة
-
قسطنطين: حذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان
-
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
-
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
-
إستشهاد عميد متقاعد في الجيش !
-
الأمن العام ينعي شهيده!
-
مارتين نجم: وبالرغم من الخوف والخطر، بتبقى المرأة اللبنانية رمز الصمود
-
إجلاء روسي من بيروت… 150 على متن طائرة
-
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
-
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
-
-
Just in
-
21 :17
سقوط شهيد وجريح من التابعيّة السوريّة في الغارة المعادية على بريتال
-
21 :16
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات تتمة
-
21 :04
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية تتمة
-
20 :51
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة تتمة
-
20 :50
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض) تتمة
-
20 :46
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
-
-
-
08 March 2026
-
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
-
-
-
08 March 2026
-
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
-
-
-
08 March 2026
-
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
-
-
-
08 March 2026
-
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
-
-
-
08 March 2026
-
غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: هذا هو العدد الاجمالي للنازحين المسجّلين
-
-
-
08 March 2026
-
شقيق كاهن رعية بلدة جنوبية.. شهيداً !
-
-
-
08 March 2026
-
من هم "قتلى" استهداف الفندق في الروشة ؟
-
-
-
08 March 2026
-
مبادرة سياسية - ميدانية.. تفاوض مدني لبناني - إسرائيلي مباشر؟!
-
-
-
08 March 2026
-
بالصور: إستشهاد مصمّم المعارك السينمائي اللبناني!
-
-
08 March 2026