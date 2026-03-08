زار النائب سامر التوم مراكز الإيواء في منطقة البقاع الشمالي، واستهل الزيارة مركز خلية الأزمة في بلدة القاع، حيث التقى رئيس البلدية السيد بشير مطر وعددًا من أعضاء خلية الأزمة، إضافةً إلى مديري المدارس التي تستضيف مراكز الإيواء: مدير ثانوية القاع الرسمية الأستاذ ميشال مخلوف، ومديرة متوسطة القاع الرسمية السيدة نادين دبياني مطر، ومدير مهنية القاع السيد طوني التوم، ومديرة متوسطة رأس بعلبك الرسمية السيدة نزيهة مراد، ومديرة متوسطة الجديدة الرسمية السيدة ماري الخوري، كما زار عددًا من النازحين المقيمين في هذه المراكز.



وهدفت هذه الزيارة إلى الاطمئنان إلى أوضاعهم والاستماع إلى حاجاتهم ومطالبهم في هذه المرحلة الدقيقة، وقد ترافقت مع توزيع بعض المساعدات المقدَّمة من لجنة «بيلبقلنا الفرح».



وأكد التوم: الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة واجب وطني وإنساني، وعلى اللبنانيين جميعًا التحلّي بروح التضامن والتكاتف، والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية في مثل هذه الأوقات.