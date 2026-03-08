Tayyar Article
الزراعة: لا مبرّر لغلاء الخضار (بالصور)
-
08 March 2026
-
2 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
في ضوء الارتفاع غير المبرّر في أسعار بعض الخضار والفواكه وعدد من المحاصيل الزراعية في الأسواق، تؤكد وزارة الزراعة "أن هذه الأسعار لا تعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات الزراعية، ولا تستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية تبرّر هذا الارتفاع".
وتوضح الوزارة "أن المحاصيل الزراعية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، كما أن باب الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية خلال هذه الفترة، بما يضمن استقرار العرض وتلبية حاجات المستهلكين".
وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان انتظام عمل الأسواق، تدعو وزارة الزراعة "المعنيين في سلاسل توريد المحاصيل الزراعية كافة إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى أي زيادات غير مبرّرة، كما تدعو المستهلكين الكرام إلى عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة وغير المبرّرة وعدم شراء المنتجات بأسعار تفوق المعدلات الطبيعية".
كما تؤكد الوزارة "ضرورة اعتماد السعر التوجيهي الذي تصدره بشكل دوري كمرجع يعكس واقع الإنتاج والأسواق، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك".
وتشدد وزارة الزراعة على "أنها تتابع أوضاع الأسواق بشكل يومي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع".
-
Just in
-
10 :42
وزارة الصحة الايرانية: منذ بداية العدوان ارتقى أكثر من 1200 شهيد وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني
-
10 :37
قصف بلدة الخيام
-
10 :36
مسؤول إيرانيّ: توقُّف توزيع الوقود في طهران موقّتًا بعد الغارات على مواقع نفطيّة
-
10 :30
غارة على كونين في قضاء بنت جبيل
-
10 :29
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع اتجاه جرافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وسقوط إصابات خطيرة
-
10 :28
قائد سلاح البحرية الإسرائيلية: نستعدّ للبقاء فترة طويلة في لبنان لتنفيذ كلّ مهمّة توكل إلينا
-
-
Other stories
-
-
-
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
-
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
-
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
-
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
-
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
-
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
-
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
-
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
-
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
-
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
-
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
-
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
-
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
-
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
-
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
-
EXCLUSIVE
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
-
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
-
EXCLUSIVE
خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
-
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
-
-
Just in
-
10 :42
وزارة الصحة الايرانية: منذ بداية العدوان ارتقى أكثر من 1200 شهيد وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني
-
10 :37
قصف بلدة الخيام
-
10 :36
مسؤول إيرانيّ: توقُّف توزيع الوقود في طهران موقّتًا بعد الغارات على مواقع نفطيّة
-
10 :30
غارة على كونين في قضاء بنت جبيل
-
10 :29
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع اتجاه جرافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وسقوط إصابات خطيرة
-
10 :28
قائد سلاح البحرية الإسرائيلية: نستعدّ للبقاء فترة طويلة في لبنان لتنفيذ كلّ مهمّة توكل إلينا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
-
-
-
08 March 2026
-
ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات ويطالبها بـ"الاستسلام"
-
-
-
08 March 2026
-
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
-
-
-
08 March 2026
-
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني
-
-
-
08 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
-
-
-
08 March 2026
-
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
-
-
-
08 March 2026
-
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
-
-
-
08 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
-
-
-
08 March 2026
-
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
-
-
-
08 March 2026
-
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
-
-
-
08 March 2026