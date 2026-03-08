في ضوء الارتفاع غير المبرّر في أسعار بعض الخضار والفواكه وعدد من المحاصيل الزراعية في الأسواق، تؤكد وزارة الزراعة "أن هذه الأسعار لا تعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات الزراعية، ولا تستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية تبرّر هذا الارتفاع".

وتوضح الوزارة "أن المحاصيل الزراعية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، كما أن باب الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية خلال هذه الفترة، بما يضمن استقرار العرض وتلبية حاجات المستهلكين".

وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان انتظام عمل الأسواق، تدعو وزارة الزراعة "المعنيين في سلاسل توريد المحاصيل الزراعية كافة إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى أي زيادات غير مبرّرة، كما تدعو المستهلكين الكرام إلى عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة وغير المبرّرة وعدم شراء المنتجات بأسعار تفوق المعدلات الطبيعية".

كما تؤكد الوزارة "ضرورة اعتماد السعر التوجيهي الذي تصدره بشكل دوري كمرجع يعكس واقع الإنتاج والأسواق، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك".

وتشدد وزارة الزراعة على "أنها تتابع أوضاع الأسواق بشكل يومي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع".