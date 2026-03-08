weather logo
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة تفاحتا - قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى استشهاد خمسة مواطنين ولا تزال أعمال الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة بحثا عن مفقودين

  • 08 March 2026
  • 20 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

