الأنباء الكويتية: حياتيا، بلغت نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة 100% في بيروت وجميع المناطق الآمنة، وقال أمين سر نقابة الشقق المفروشة نبيه مغربي لـ «الأنباء» ان «النقابة أعطت التعليمات إلى أصحاب الشقق بالالتزام بألا يزيد سعر تأجير الشقة على 50% عن السعر الذي حددته وزارة السياحة»، مضيفا ان «الأسعار تتراوح بين 400 و1500 دولار في الشهر، وهناك من يستأجر الشقة ليومين أو لأسبوع».

وأكد أن «المستأجرين هم من العائلات ويمنع أن يكونوا فقط من الرجال، والأسماء تذهب قبلا إلى الأمن العام اللبناني للتحقق منها، وحتى ثمة من يرسل الأسماء إلى مخابرات الجيش اللبناني للتأكد من خلوها من أي حزبيين