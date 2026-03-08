الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
08 March 2026
30 mins ago
source: الأنباء
الأنباء الكويتية: حياتيا، بلغت نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة 100% في بيروت وجميع المناطق الآمنة، وقال أمين سر نقابة الشقق المفروشة نبيه مغربي لـ «الأنباء» ان «النقابة أعطت التعليمات إلى أصحاب الشقق بالالتزام بألا يزيد سعر تأجير الشقة على 50% عن السعر الذي حددته وزارة السياحة»، مضيفا ان «الأسعار تتراوح بين 400 و1500 دولار في الشهر، وهناك من يستأجر الشقة ليومين أو لأسبوع».
وأكد أن «المستأجرين هم من العائلات ويمنع أن يكونوا فقط من الرجال، والأسماء تذهب قبلا إلى الأمن العام اللبناني للتحقق منها، وحتى ثمة من يرسل الأسماء إلى مخابرات الجيش اللبناني للتأكد من خلوها من أي حزبيين
05 :58
عدوان إسرائيلي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
05 :54
ترامب: لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تساعد إيران
05 :52
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟ تتمة
05 :44
إعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو جنوب اسرائيل
05 :41
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت (النهار) تتمة
05 :22
إعلام المقاومة: استهدفنا عند الساعة 03:50 من فجر اليوم الأحد تجمّعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة الحدودي بصلية صاروخيّة
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
08 March 2026
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
08 March 2026
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
08 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
08 March 2026
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
08 March 2026
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
08 March 2026
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
08 March 2026
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
08 March 2026
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
08 March 2026
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
08 March 2026