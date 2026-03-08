أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، استهدافه لقادة بارزين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في فندق بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن فرع لبنان لفيلق القدس، يشكّل قناة اتصال بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.



وأضاف البيان أن قادة فيلق القدس المستهدفين في الروشة "كانوا يخططون لهجمات ضد إسرائيل من لبنان".

