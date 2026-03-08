إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
-
08 March 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، استهدافه لقادة بارزين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في فندق بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن فرع لبنان لفيلق القدس، يشكّل قناة اتصال بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وأضاف البيان أن قادة فيلق القدس المستهدفين في الروشة "كانوا يخططون لهجمات ضد إسرائيل من لبنان".
-
Just in
-
04 :33
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100% (الأنباء) تتمة
-
04 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: القناة "i24": انتبهوا إلى كمية الصواريخ الاعتراضية التي أُطلقت فقط من "كريات شمونة" (الميادين)
-
04 :20
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات شرقي الرياض
-
04 :18
الحرس الثوري الإيراني: تعرض مقر الأميركيين في قاعدة عريفجان بالكويت لقصف بصواريخ موجهة بدقة من القوات البرية التابعة للحرس
-
04 :14
المقــاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا بصلية صاروخية تجمّعًا لآليّات الاحتلال في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا
-
04 :05
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
-
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
-
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
-
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
-
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
-
EXCLUSIVE
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
-
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
-
EXCLUSIVE
خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
-
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
-
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
-
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
-
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
-
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
-
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
-
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
-
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
-
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
-
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
-
إعلامي شهير: لهذه الأسباب لن تنتهي الحرب قريباً!
-
-
Just in
-
04 :33
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100% (الأنباء) تتمة
-
04 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: القناة "i24": انتبهوا إلى كمية الصواريخ الاعتراضية التي أُطلقت فقط من "كريات شمونة" (الميادين)
-
04 :20
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات شرقي الرياض
-
04 :18
الحرس الثوري الإيراني: تعرض مقر الأميركيين في قاعدة عريفجان بالكويت لقصف بصواريخ موجهة بدقة من القوات البرية التابعة للحرس
-
04 :14
المقــاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا بصلية صاروخية تجمّعًا لآليّات الاحتلال في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا
-
04 :05
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو (سكاي نيوز عربية) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
-
-
-
08 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
-
-
-
08 March 2026
-
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
-
-
-
08 March 2026
-
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
-
-
-
08 March 2026
-
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
-
-
-
08 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
-
-
-
08 March 2026
-
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
-
-
-
08 March 2026
-
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
-
-
-
08 March 2026
-
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
-
-
-
07 March 2026
-
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
-
-
-
07 March 2026