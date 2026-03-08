سكاي نيوز عربية: أفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بسقوط 3 قتلى و9 جرحى في غارة إسرائيلية على شقة بفندق في منطقة الروشة ببيروت.



وتداول رواد مواقع التواصل ومنصات إخبارية لبنانية مقاطع فيديو قالوا إنها للغارة التي استهدفت فندق رمادا في العاصمة اللبنانية.