سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
08 March 2026
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بسقوط 3 قتلى و9 جرحى في غارة إسرائيلية على شقة بفندق في منطقة الروشة ببيروت.
وتداول رواد مواقع التواصل ومنصات إخبارية لبنانية مقاطع فيديو قالوا إنها للغارة التي استهدفت فندق رمادا في العاصمة اللبنانية.
02 :57
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجوم بطائرة مسيّرة وشظايا تسببت في بعض الأضرار بالمباني المدنية
02 :52
نتنياهو: اقتربنا من "السيطرة الكاملة" على الأجواء الإيرانية (سكاي نيوز عربية)
02 :51
سكاي نيوز عربية: وسائل إعلام لبنانية عن مسؤول لبناني: عناصر حزب الله فرضوا طوقا أمنيا على الفندق المستهدف في الروشة ببيروت
02 :49
صفارات الإنذار تدوي في نتانيا والعفولة ومحيطهما
02 :48
اعلام المقاومة: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند فجر اليوم ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخيّة.
02 :38
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات شرقي الرياض (سكاي نيوز عربية)
