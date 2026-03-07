تنقل مصادر سياسية عن جهات أميركية وغربية أن لبنان الرسمي تلقى رسائل أميركية غربية عاجلة تتضمن مهلة ١٥ يوماً لإنهاء مهمة حصر سلاح حزب الله في شمال الليطاني تحت طائلة إطلاق يد إسرائيل في لبنان لتنفذ هي المهمة.

وتحدثت المصادر عن قرار اتخِذ بالقضاء على حزب الله عبر الدولة اللبنانية أو عن طريق توسيع العملية العسكرية الاسرائيلية الجوية والتي ستترافق مع اجتياح لمناطق جنوب الليطاني لفرض المنطقة العازلة. وتعتقد المصادر أن المخرج الوحيد لانهاء الحرب وتجنيب الكارثة الكبيرة هو موافقة الحكومة اللبنانية على إقامة مفاوضات مباشرة مع اسرائيل للتوصل الى اتفاقية سلام مع اسرائيل. وتشير المصادر الى ان الموضوع اكبر من لبنان والحل يكمن في ايران، لكن يمكن فصل الملف اللبناني عن الحرب الاميركية الاسرائيلية - الايرانية عبر تسليم حزب الله ما تبقى من سلاحه الى الجيش اللبناني وإن كان الامر ليس سهلا ويتطلب وقتاً غير قصير.

واضافت المصادر ان ما يجري في الشرق الاوسط كبير جدا" ونتيجته "ابيض او اسود " لا حلول وسطية أو هدن طويلة.