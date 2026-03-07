خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
رغم صعوبة التكهن بمدة الحرب الإسرائيلية على لبنان، إلا أن الأجواء السياسية، واستنادًا إلى مصادر أميركية، تشير إلى أن هذه الحرب لن تطول، وأنها ستكون مرتبطة بالحرب على إيران، التي لن تستطيع الصمود لأكثر من أسابيع قليلة. وبحسب هذه المصادر، سيقوم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بإخراج سكان جنوب الليطاني من مناطقهم نهائيا، تمهيدًا لاحتلال كامل المنطقة، مع التأكيد على أن إنشاء المنطقة العازلة أصبح أمرًا محتملاً لا مفر منه. كما تشير المعلومات الأميركية إلى أن التوجه الإسرائيلي يتضمن ضرب جميع جسور الليطاني وقطع الاوصال.
أما في ما يتعلق بالضاحية الجنوبية، فتوضح المصادر الأميركية أن الهدف من الضربات، المرتبطة بالبنية التحتية، هو إنهاء حالة "الكانتــون الشيعي" في هذه المنطقة. وسياسيا، تقول الأوساط المطلعة على القرارات الأميركية إن واشنطن سحبت يدها من لبنان، وأن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع الاحتلال الإسرائيلي قد لا تنجح. وبناءً على هذه المعطيات، تؤكد الأوساط السياسية أن الأجواء الحالية تنذر بتطورات خطيرة في المستقبل القريب.
