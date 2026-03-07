توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، صافيا إجمالا مع أجواء باردة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل حيث نحذر من خطر تكون الجليد على المرتفعات وخطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1100 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي سريع متمركز فوق البحر الأسود مصحوبأ بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا محليا مع انخفاض بدرجات الحرارة، ينحسر تدريجيا ليلا خلفا موجة من الصقيع بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة تستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل.

تحذير: من خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 1100 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من فجر الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 17 و19، في طرابلس بين 10 و12 درجة وفي زحلة بين 1 و16 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار محلية تشتد أحيانا خاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1400 متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج خلال الليل ويتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

الأحد: صاف إجمالا مع أجواء باردة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل حيث نحذر من خطر تكون الجليد على المرتفعات وخطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1100 متر.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة النهارية بينما تبقى الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع نسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية بينما تبقى الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل خاصة في المناطق الداخلية والجبلية .

-الحرارة على الساحل من 7 إلى 18 درجة ، فوق الجبال من 10 إلى 11 درجة ، في الداخل من 1 إلى 11 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية ناشطة ليلا، سرعتها تتراوح بين 15 و50 كلم/ساعة.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,01 ساعة غروب الشمس: 17,38