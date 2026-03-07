رجّحت المعلومات أن تكون عملية الإنزال الإسرائيلية في البقاع قد هدفت الى سحب رفات طيارها المفقود في لبنان منذ عام ١٩٨٦ رون أراد أو عينة لفحصها وذلك نتيجة المعلومات التي حصلت عليها تل أبيب من الضابط المتقاعد أحمد شكر والذي اختطفته قبل نحو شهر.