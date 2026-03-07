weather logo
معلومات للـLBCI: محاولة إنزال في جرود النبي شيت وسط تحليق كثيف للطيران الحربي وتم التصدي لها من قبل حزب الله والعشائر بالتوازي مع إطلاق الجيش اللبناني قنابل مضيئة ما أدّى لانسحاب المروحيات والطيران بعد فشل العملية

  • 07 March 2026
  • 1 min ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

