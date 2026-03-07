weather logo
Tayyar Article

معلومات اولية تشير الى ان عناصر المظليين والكوماندوس في جيش العدو الاسرائيلي كانت ترتدي بزات الجيش اللبناني للتمويه اذا تم كشفهم من قبل الاهالي

  • 07 March 2026
  • 59 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

