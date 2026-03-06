اعلنت نقابة المستشفيات في لبنان في بيان:



في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، حيث يتهدّد الخطر عدداً من المناطق التي تضم بعض المستشفيات نتيجة أعمال القصف والتهديدات، تصدر نقابة المستشفيات في لبنان البيان الآتي:



أولاً: تتوجّه النقابة بالتحية والتقدير إلى جميع العاملين في القطاع الاستشفائي من طواقم طبية وتمريضية وإدارية وتقنية، المنتشرين على امتداد الأراضي اللبنانية، ولا سيما في المواقع الجغرافية المعرّضة للخطر. إن ما يبذلونه من جهود وتضحيات يجسّد أسمى معاني المسؤولية الإنسانية والالتزام المهني.



ثانياً: تتقدّم النقابة بالشكر إلى المستشفيات التي بادرت إلى استقبال المرضى الذين نُقلوا من مؤسسات صحية اضطرت إلى إخلاء أقسامها وإجلاء مرضاها تحت وطأة التهديدات الأمنية الأخيرة.



ثالثاً: إن هذا الواقع المأزوم والخطير يضع النظام الصحي والاستشفائي أمام تحديات جسيمة على المستويين اللوجستي والتشغيلي، نتيجة الضغط المتزايد على الخدمات في ظروف غير اعتيادية، الأمر الذي يستوجب أعلى درجات التنبه والتضامن.



رابعاً: تؤكد نقابة المستشفيات أنها تتابع عن كثب التطورات الأمنية وتداعياتها على المؤسسات الصحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وجميع الجهات المعنية بالشأن الصحي. وتأمل النقابة أن تتمكّن البلاد من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في أسرع وقت، وأن يحفظ الله الجميع.