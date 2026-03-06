بيان لافت من ضباط متقاعدين دعماً للعماد هيكل!
06 March 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
اصدر ضباط دورة الانصهار الوطني المتقاعدين (دورة 1994) بياناً جاء فيه:
يدين ضباط دورة الانصهار الوطني المتقاعدون الحملات التي يتعرض لها الجيش اللبناني وقائده، والتي تقوم على التجني والتشويه خدمةً لمصالح شخصية وحزبية ضيقة.
إن الجيش يبقى قوة لبنان الضامنة لوحدته، وحامي الجمهورية والعيش المشترك. لذلك نهيب بجميع القوى السياسية والحزبية الكفّ عن التعرض للمؤسسة العسكرية والعمل على دعمها في هذه المرحلة الدقيقة.
كما نعلن تضامننا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لما يتمتّع به من حكمة ووعي في قيادة المؤسسة العسكرية بما يخدم المصلحة الوطنية.
ضباط دورة الانصهار الوطني المتقاعدون.
بيروت في 6/3/2026
Just in
17 :29
تحليق كثيف للطيران الحربي فوق الضاحية
17 :27
حزب الله: هاجمنا بالمسيرات تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة
17 :23
معاريف عن مصادر: اصابة 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح 5 منهم بحالة خطرة اثر اطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
17 :18
غارة على بلدة سرعين قضاء بعلبك
17 :14
جيش العدو الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخًا منذ منتصف ليل الخميس
16 :53
وسائل إعلام إيرانية: انفجارات في تبريز وأرومية شمال غربي البلاد
