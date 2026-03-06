المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:



- رئيس الأركان صادق على خطط عسكرية جديدة في لبنان وإيران

- على حكومة لبنان التخلي عن حزب الله وعناصر الحرس الثوري وإلا فسنستهدفهم نحن

- هاجمنا ملجأ خامنئي اليوم واستهدفنا مسؤولين كانوا يستخدمونه ونفحص نتائج الهجوم

- إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحزب الله