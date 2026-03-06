الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك!
-
06 March 2026
-
30 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
حذّر الجيش الإسرائيلي "كل من يملك حساباً في جمعية القرض الحسن من سكّان لبنان الى الاسراع بسحب الأموال كي لا تختفي".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "أسرعوا بسحب أموالكم على الفور كي لا تختفي! هكذا تنقل الجمعية ما تبقى من أموالكم إلى حزب الله".
وأضاف: "قبل بضعة أيام أنجز اليش الإسرائيلي موجة من الغارات الجوية ضد جمعية "القرض الحسن" الممولة لحزب الله في أنحاء لبنان. في أعقاب الغارات أصبحت الجمعية غير عاملة وتوقفت عن تقديم الخدمة مما لا ينطبق على عناصر حزب الله الذي لا تزال الجمعية تحوّل الأموال إليهم على حساب الأموال الخاصة ببقية اللبنانيين".
وختم: "يا سكان لبنان ممن يمتلك حسابًا في الجمعية اتصلوا حالاً بمدراء الفروع والموظفين المحليين الذين يقدمون لكم الخدمة وطالبوهم بتلقي أموالكم بشكل فوري، وإلا لن تستطيعوا القيام بذلك وتذهب كل أموالكم إلى خزينة حزب الله".
#خاص يا سكان لبنان ممن يملك حساب في جمعية القرض الحسن، أسرعوا بسحب أموالكم على الفور لكيلا تختفي! هكذا تنقل الجمعية ما تبقى من أموالكم إلى حزب الله!— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2026
🔸قبل بضعة أيام أنجز جيش الدفاع موجة من الغارات الجوية ضد جمعية "القرض الحسن" الممولة لحزب الله الإرهابي في أنحاء لبنان.
🔸في… pic.twitter.com/qrGz8UhUlI
-
Just in
-
15 :57
ترامب: بعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين سنعمل مع العديد من شركائنا لإنقاذ إيران من حافة الهاوية
-
15 :52
طرابلسي وصحناوي تفقدا غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت تتمة
-
15 :49
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة الأغوار خشية تسلل مسيرة
-
15 :48
عطالله: دعم النازحين واجب وطني وأخلاقي تتمة
-
15 :36
أرسلان يستقبل تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي في خلدة تتمة
-
15 :34
غارة جديدة استهدفت منطقة بئر العبد
-
-
Other stories
-
-
-
عطالله: دعم النازحين واجب وطني وأخلاقي
-
أرسلان يستقبل تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي في خلدة
-
الغارات الإسرائيلية تفجع صحافيًا لبنانيًا!
-
برّي ينفي ما قاله معوّض!
-
بالفيديو: مارون يجول على مراكز الإيواء في البقاع الغربي... للوقوف إلى جانب الأهالي في هذه الظروف الصعبة
-
"لا أفق لأي حل في حرب لبنان"... ماذا كشفت مصادر دبلوماسية أميركية؟
-
وفد من "التيار" بحث مع سلام في مواجهة تداعيات الحرب وضرورة الإستجابة الإنسانية
-
كهنة جديدة مرجعيون دعوا أبناء المنطقة إلى الصمود وعدم ترك أرضهم
-
هل ارتفع سعر الغاز اليوم؟
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يرفع سقف التصعيد على لبنان!
-
مسيرة استهدفت فاناً على طريق ضهر البيدر.. والسائق نجا بأعجوبة!
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدات في البقاع
-
حزب الله: استهداف مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة
-
سلام يحذر من "كارثة إنسانية"...
-
بالصورة والفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف "مبنى المقاصد" في صيدا!
-
بيان لـ"الصليب الأحمر"... ماذا أعلن؟
-
تكتل "لبنان القوي" يتقدم باقتراح تمديد ولاية مجلس النواب 4 اشهر
-
هل يُهاجم الشّرع مواقع "الحزب"؟
-
شهيد جديد في زحلة… "الأمن" يودّع المعاون أول علي قاسم مظلوم
-
رسالة سورية واضحة: لن نقف على الحياد!
-
-
Just in
-
15 :57
ترامب: بعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين سنعمل مع العديد من شركائنا لإنقاذ إيران من حافة الهاوية
-
15 :52
طرابلسي وصحناوي تفقدا غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت تتمة
-
15 :49
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة الأغوار خشية تسلل مسيرة
-
15 :48
عطالله: دعم النازحين واجب وطني وأخلاقي تتمة
-
15 :36
أرسلان يستقبل تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي في خلدة تتمة
-
15 :34
غارة جديدة استهدفت منطقة بئر العبد
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
طرابلسي وصحناوي تفقدا غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت
-
-
-
06 March 2026
-
عطالله: دعم النازحين واجب وطني وأخلاقي
-
-
-
06 March 2026
-
أرسلان يستقبل تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي في خلدة
-
-
-
06 March 2026
-
بعد تصويت الكونغرس.. هل أصبح ترمب بلا قيود في حربه على إيران؟
-
-
-
06 March 2026
-
السعودية والكويت تؤكدان جهود التنسيق الخليجي لحفظ أمن المنطقة
-
-
06 March 2026
-
أدوات مجانية تكشف لك زيف الصور والأخبار في ثوان
-
-
06 March 2026
-
تحدي "الباراسيتامول" يقلق خبراء الصحة في أوروبا
-
-
06 March 2026
-
الغارات الإسرائيلية تفجع صحافيًا لبنانيًا!
-
-
-
06 March 2026
-
برّي ينفي ما قاله معوّض!
-
-
-
06 March 2026
-
بالفيديو: مارون يجول على مراكز الإيواء في البقاع الغربي... للوقوف إلى جانب الأهالي في هذه الظروف الصعبة
-
-
-
06 March 2026