شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جويّة استهدفت "بناية جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" بجانب المحكمة الشرعية.

وعلى الأثر، هرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وقالت مصادر ميدانية إنه تم تسجيل 4 إصابات على الأقل.