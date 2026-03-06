

كتبت الزميلة ندى أندراوس في "المدن": تشير مصادر مطلعة لـ"المدن" إلى أن الرسالة السورية كانت واضحة في مضمونها، ومفادها أن دمشق تراقب التطورات بدقة، وأنها لن تقف على الحياد في حال حصول أي تحرك عسكري لحزب الله في المنطقة الحدودية، بما قد يفرض واقعاً أمنياً جديداً على الحدود المشتركة.



إنتشار عسكري من الطرفين

في المقابل، تؤكد مصادر عسكرية لـ"المدن" أن الحشود السورية على الحدود قائمة بالفعل، بعضها يضم مقاتلين أجانب. ويأتي هذا الانتشار في سياق حالة الاستنفار التي تشهدها المنطقة منذ إندلاع المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.

ويشمل الانتشار نقاطاً متعددة في المناطق الحدودية المقابلة للبقاع والشمال اللبناني، ما يعكس مستوى مرتفعاً من الاستعداد العسكري على الجانب السوري من الحدود.