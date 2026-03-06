رسالة سورية واضحة: لن نقف على الحياد!
06 March 2026
06 March 2026
source: tayyar.org
كتبت الزميلة ندى أندراوس في "المدن": تشير مصادر مطلعة لـ"المدن" إلى أن الرسالة السورية كانت واضحة في مضمونها، ومفادها أن دمشق تراقب التطورات بدقة، وأنها لن تقف على الحياد في حال حصول أي تحرك عسكري لحزب الله في المنطقة الحدودية، بما قد يفرض واقعاً أمنياً جديداً على الحدود المشتركة.
إنتشار عسكري من الطرفين
في المقابل، تؤكد مصادر عسكرية لـ"المدن" أن الحشود السورية على الحدود قائمة بالفعل، بعضها يضم مقاتلين أجانب. ويأتي هذا الانتشار في سياق حالة الاستنفار التي تشهدها المنطقة منذ إندلاع المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.
ويشمل الانتشار نقاطاً متعددة في المناطق الحدودية المقابلة للبقاع والشمال اللبناني، ما يعكس مستوى مرتفعاً من الاستعداد العسكري على الجانب السوري من الحدود.
Just in
09 :46
مطلوب صفائح دموية (Platelets) في مستشفى رزق للمريض داوود جرجـي داوود فصائل الدم المطابقة للتبرع: B+ / B− / O+ / O− / AB+ / AB− 70252562
09 :44
غارة إسرائيلية تستهدف دورس في بعلبك
09 :42
طيران حربي يدخل أجواء بيروت على علو منخفض
09 :12
"بيزنس" الإيجارات في زمن المأساة: ارتفاع بنسبة ٤٠٠%! (الأخبار) تتمة
09 :11
جدول جديد لأسعار المحروقات! تتمة
08 :57
حجار: سنكمل العمل معًا لتأمين حاجات المجتمع المضيف ومراكز الإيواء في قضاء جزين تتمة
