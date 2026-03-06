

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تعليقًا عبر حسابه على منصة X تناول جاء فيه:



"إسقاط النظام في إيران مغامرة مكلفة وقد تكون مستحيلة. لبنان غير بعيد عن الفوضى. المنطقة لن تعود كما كانت."

