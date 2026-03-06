شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على عدد من أحياء الضاحية ليل أمس بعد تحذير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي وانذار كافة سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالاخلاء الفوري للمنطقة.



وقد بلغ عدد الغارات حتى الساعة 11 طالت عدداً من المناطق، بينها حيّ الجاموس قرب محطة هاشم، والمشرفية، وحارة حريك في محيط مستشفى الساحل، إضافة إلى المعمورة، ومنطقة الكفاءات، كما طالت غارات أخرى حيّ الجاموس مجدداً، وبرج البراجنة في محيط شارع بعجور، وأيضا حارة حريك.