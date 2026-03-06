سلسلة غارات ليلية عنيفة على بلدات جنوبية!
06 March 2026
26 mins ago
source: tayyar.org
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق في الجنوب، طالت بلدات صريفا وحبوش وميفدون كفرتبنيت وعنقون.
كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلًا سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة الزهراني وبلدة السكسكية كما استهدفت غارة أخرى مدخل بلدة الخرايب وبلدة البيسارية.
كذلك شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مفرق ميفدون، إضافة إلى غارة عنيفة استهدفت منطقة النبطية الكفور وتول.
Just in
08 :09
ليلة عنيفة.. أكثر من 10 غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية! تتمة
08 :06
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا الليلة الماضية في بيروت مقرات قيادة وعشرة مبانٍ شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله
07 :57
إعلام إسرائيلي: دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء شمال إسرائيل وجنوب مرتفعات الجولان بعد ورود تقارير عن وجود طائرات مجهولة الهوية بالقرب من الحدود
07 :51
وكالة "تسنيم": التخطيط لتشكيل مجلس خبراء القيادة وتقديم القائد القادم في اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني
07 :41
التلفزيون الإيراني: الغارات الأخيرة على طهران استهدفت موقفا للسيارات ومنزلين ومركزا طبيا ومحطة وقود
07 :40
الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يحلّق في أجواء مناطق الجنوب
