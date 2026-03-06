

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق في الجنوب، طالت بلدات صريفا وحبوش وميفدون كفرتبنيت وعنقون.



كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلًا سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة الزهراني وبلدة السكسكية كما استهدفت غارة أخرى مدخل بلدة الخرايب وبلدة البيسارية.



كذلك شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مفرق ميفدون، إضافة إلى غارة عنيفة استهدفت منطقة النبطية الكفور وتول.