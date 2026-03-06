

الجمهورية: أسرار



ضغط لا يمكن للدولة تحمّله

تحفّظ مسؤولون ووزراء عن التعليق على طلب جهات خارجية اعتقال مسؤولين حزبيّين، معتبرين أنّ ذلك ضغط لا يمكن للدولة تحمّله، وإحداث شرخ مجتمعي ومؤسساتي، لبنان بغنى عنه في هذه الأوقات الحرجة.







رفع أسعار

رفع مستوردون أسعار سلع تُعدّ من المفروشات والتجهيزات المنزلية، مستغلّين غياب الرقابة الحكومية على هذه القطاعات في ظل الانشغال بتأمين ضبط أسعار السلع الغذائية والأساسيات الأخرى.





تمديد لـ4 أشهر؟

عُلم أنّ «التيار الوطني الحر» ممثلاً بتكتل «لبنان القوي»، سيتقدّم اليوم باقتراح مشروع قانون تمديد للمجلس النيابي لمدة 4 أشهر قابلة لأن تتجدّد مرتَين، عكس الإقتراح المقدّم من باقي الكتل الذي يقضي بالتمديد لسنتَين كاملتَين.













البناء: خفايا وكواليس



خفايا

يقول سياسي مؤيد للمقاومة تعليقاً على المشهد الراهن وموقف الحكومة من المقاومة إن الغضب والعتب على المقاومة في الصواريخ التي أطلقتها فجر الاثنين وربطتها باغتيال الإمام الخامنئي يمكن فهمه، لكن السؤال الذي لا تستطيع الحكومة ومَن يؤيدها تجاهل الجواب عليه هو أن قرار الحكومة الإسرائيلية بعملية عسكرية واسعة في لبنان برياً ونارياً صار معلناً أنه اتخذ قبل تلك الصواريخ وأن المجلس الوزاري المصغّر الذي أقرّ الخطة فوجئ بالصواريخ أثناء الاجتماع، كما يؤكد الإعلام الإسرائيلي، وما يجري في الجنوب يقول إن المقاومة لم تقم بعمل استعراضي له صلة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بل ثبت أنها استعدّت لمنازلة الاحتلال في الجبهة الأمامية التي قالت الحكومة إنّها مضطرة لسحب الجيش منها، وجاءت المقاومة وهي تدافع بجدارة وتقلق ليل الاحتلال فهل يجوز أن تطعن المقاومة في ظهرها في هذه اللحظة بينما مجرّد كف الشرّ عن المقاومة يكفي لتمكينها من أخذ فرصتها لحماية الجنوب وردّ العدوان ومنع توسّع الاحتلال طالما أن البديل هو وقوع لبنان تحت سطوة الاحتلال وتنفيذ أوامره وهو أمر حاصل حتماً باعتراف الحكومة بأن لا حول لها ولا قوة وأن الخيار الدبلوماسي الذي تتبنّاه عاجز عن فعل شيء؟



كواليس

أكد خبراء عسكريون أن الصواريخ التي أطلقت ليل أمس من إيران على تل أبيب والقدس ووصول أغلبها إلى أهدافه رغم الاعتراضات التي واجهتها يعني أمرين: الأول، أن الحديث عن تراجع القدرة الصاروخية الإيرانية كما يقول الأميركيون والإسرائيليون مجرد عمل دعائي إعلامي وأن نوعية الصواريخ التي وضعت في الاستخدام من نوعيّات محدثة تملك كفاءات تقنيّة للتملّص من الملاحقة الدفاعية. هذا عدا عن بدء ظهور ملامح تراجع في قدرة الدفاعات الجويّة الإسرائيلية.













اللواء: أسرار



لغز

تلقَّى زعيم تيار وسطي مخضرم اتصالات شكر وتقدير على مواقفه الداعمة والمقدرة لدور مسؤول كبير غير مدني.





غمز

يلمس متصلون بوزير سيادي «بعض الإحباط» لديه من جراء تطورات الحرب ضد لبنان، ممَّا يؤثر سلباً علىاتفاقيات كانت قيد الإنجازات.





همس

تخشى جهات اقتصادية من أزمة غاز عالمية، من شأنها أن تنعكس على دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان.



















نداء الوطن: أسرار





يشكو المكلفون المطلوب منهم سداد ضرائبهم وبدلات الطوابع عبر المرور بخدمات وزارة المالية الإلكترونية من عدم كفاءة النظام أو قدرته إذ يطلب تكرار المحاولة كلما أنهوا ملء استمارة.



علم أن عددًا من حجوزات الإيرانيين في فنادق بيروت كان يحصل تلقائيًا عبر المواقع الإلكترونية والبعض عبر ما يعرف بلغة الفنادق بـ walk in أي حجز فوري وغالبًا في فترات المساء وكانت تبدو على قسم منهم علامات إرهاق شديد ما يدل بحسب متابعين على خضوعهم لتدريبات.



وردت تساؤلات حول صورة غلاف عدد 1812 الصادر أمس الخميس والحقيقة أنها للشيخ نعيم قاسم باللباس العسكري ومنتشرة على مواقع عدة ما يدل إلى انخراطه بنشاطات مسلحة إضافة إلى أدواره الأخرى في عصابة "حزب الله".