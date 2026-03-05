كشفت قناة الجديد عن تلقّي مخاتير بلدات دورس وبريتال ومجدلون اتصالات من جيش العدو الإسرائيلي للتأكّد مما إذا كانت البلدات قد أُخليت من السكان، بعد الإنذار الذي وجّهه المتحدّث باسم جيش العدو إلى سكان تلك المناطق.