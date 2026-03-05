مخاتير يتلقون إتصالات من جيش العدو الإسرائيلي!
05 March 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
كشفت قناة الجديد عن تلقّي مخاتير بلدات دورس وبريتال ومجدلون اتصالات من جيش العدو الإسرائيلي للتأكّد مما إذا كانت البلدات قد أُخليت من السكان، بعد الإنذار الذي وجّهه المتحدّث باسم جيش العدو إلى سكان تلك المناطق.
23 :03
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة توسيع العدوان على لبنان إلى 123 شهيداً و683 جريحاً
22 :57
وسائل إعلام إسرائيلية: رمايات صاروخية جديدة من إيران نحو وسط "إسرائيل"
22 :48
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
22 :44
التلفزيون الإيراني: بدء موجة جديدة من الصواريخ نحو "إسرائيل"
22 :42
غارة تحذيرية على الضاحية
22 :36
جيش العدو الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة خلال اشتباكات جنوبي لبنان
بن غفير: " الحزب " إستبق الضربة!
اشتباكات بين العدو الإسرائيلي وقوات الرضوان!
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع!
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
باسيل: التحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا!
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة
عطالله: لبنان يحتاج إلى وحدة أبنائه أكثر من أي وقت مضى...
عون يطلب من ماكرون التدخل بشأن الضاحية!
لقاء بين هيكل ورئيس أركان الجيوش الفرنسية بحث في سبل دعم الجيش
بيان لشركة "الميدل إيست"!
بري خلال اتصال مع ماكرون: ما حصل اليوم يشكل خطراً حقيقياً على لبنان
بالفيديو: مراسل "الجديد" تخونه الدموع مباشرةً على الهواء!
بالصور - اليكم مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة على الإستيعاب
إلغاء كلّ الرحلات في مطار بيروت؟
بلاسخارت: يعيش البلد كابوسًا جديدًا!
بالفيديو: نزوح سيرًا على الاقدام
الحبتور للرئيس ترامب في رسالة : كيف تقررون زجّ منطقتنا في الحرب...
حالة هلع وخوف في مطار بيروت بعد الإنذار الإسرائيلي!
بالفيديو: هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء
بالصورة: الموت يفجع إعلامية لبنانية شهيرة!
05 March 2026
بن غفير: " الحزب " إستبق الضربة!
05 March 2026
اشتباكات بين العدو الإسرائيلي وقوات الرضوان!
05 March 2026
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع!
05 March 2026
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
05 March 2026
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
05 March 2026
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
05 March 2026
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
05 March 2026
باسيل: التحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا!
05 March 2026
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة
05 March 2026