عطالله: لبنان يحتاج إلى وحدة أبنائه أكثر من أي وقت مضى...
05 March 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
كتب النائب غسان عطالله: تشهد بيروت وأجزاء واسعة من جنوب لبنان اليوم عمليات إخلاء غير مسبوقة تُنذر بتطور خطير في مسار الأحداث. إن تهجير آلاف المدنيين من بيوتهم وأحيائهم ليس مجرد إجراء عسكري عابر، بل خطوة تحمل تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية عميقة قد تمتد آثارها لسنوات.
واضاف: العائلات التي تُجبر على مغادرة منازلها، والأطفال الذين يفقدون شعورهم بالأمان، والمجتمعات التي تتفكك تحت ضغط الخوف… كل ذلك يضع بلدنا أمام مرحلة شديدة الحساسية. إن استهداف المدنيين أو دفعهم إلى النزوح القسري يتجاوز كل المعايير الإنسانية ويأخذ الصراع إلى مستوى أكثر خطورة.
في هذه اللحظات الصعبة، يصبح واجبنا جميعاً التحلي بالعقلانية، والمسؤولية الوطنية، وروح التضامن. لبنان يحتاج اليوم إلى وحدة أبنائه أكثر من أي وقت مضى.
قد تكون الأيام المقبلة قاسية، لكن قوة لبنان كانت دائماً في تماسك شعبه وإيمانه بوطنه. فلنتمسك بالأمل، ولنثبت أن التضامن والوعي الوطني هما طريقنا لعبور هذه المرحلة وحماية ما تبقى من استقرار وأمان.
19 :56
ماكرون:
- الحكومة اللبنانية تعهدت أمامي بالعمل على السيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "الحزب"
- سنعزز تعاوننا مع الجيش اللبناني وسنضع تحت تصرفه مركبات نقل مدرعة إضافة إلى دعم عملياتي ولوجستي
- يجب على "حزب الله" أن يوقف فورًا إطلاق النار باتجاه إسرائيل وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي تدخل بري
- في هذه اللحظة الخطيرة أطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تمديد الحرب إلى لبنان
- قررت إرسال مساعدات إنسانية بشكل فوري للنازحين
19 :51
الرئيس الفرنسي: فرنسا ستعزز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية
19 :51
الوكالة الوطنية: غارة على حانين - صور
19 :48
كافة الطرقات الرئيسية في محيط الضاحية اصبحت سالكة دون زحمة سير
19 :46
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان تتمة
19 :44
رويترز: مستخدمو الهواتف المحمولة في دبي يستقبلون تنبيهات طارئة تحذر من تهديدات صاروخية محتملة
عون يطلب من ماكرون التدخل بشأن الضاحية!
لقاء بين هيكل ورئيس أركان الجيوش الفرنسية بحث في سبل دعم الجيش
بيان لشركة "الميدل إيست"!
بري خلال اتصال مع ماكرون: ما حصل اليوم يشكل خطراً حقيقياً على لبنان
بالفيديو: مراسل "الجديد" تخونه الدموع مباشرةً على الهواء!
بالصور - اليكم مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة على الإستيعاب
إلغاء كلّ الرحلات في مطار بيروت؟
بلاسخارت: يعيش البلد كابوسًا جديدًا!
بالفيديو: نزوح سيرًا على الاقدام
الحبتور للرئيس ترامب في رسالة : كيف تقررون زجّ منطقتنا في الحرب...
حالة هلع وخوف في مطار بيروت بعد الإنذار الإسرائيلي!
بالفيديو: هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء
"قصف عشرات المباني في الضاحية"... إعلام إسرائيلي يكشف!
قرار هامّ للحكومة بشأن الحرس الثوري... ماذا جاء فيه؟
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: "قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!"
بيانٌ جديد لـ "طيران الشرق الأوسط"... ماذا جاء فيه؟
مأساة جديدة في بلدة معركة!
إليكم حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان...
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل
الحجّار: لتنظيم إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
05 March 2026
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
05 March 2026
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
05 March 2026
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
05 March 2026
باسيل: التحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا!
05 March 2026
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة
05 March 2026
عون يطلب من ماكرون التدخل بشأن الضاحية!
05 March 2026
لقاء بين هيكل ورئيس أركان الجيوش الفرنسية بحث في سبل دعم الجيش
05 March 2026
بيان لشركة "الميدل إيست"!
05 March 2026
بري خلال اتصال مع ماكرون: ما حصل اليوم يشكل خطراً حقيقياً على لبنان
05 March 2026