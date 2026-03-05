لقاء بين هيكل ورئيس أركان الجيوش الفرنسية بحث في سبل دعم الجيش
05 March 2026
25 secs ago
source: tayyar.org
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش وكيفية معالجة التطورات.
Just in
18 :36
القيادة المركزية الأميركية: قاذفات بي 52 نفذت ضربات استهدفت مواقع صواريخ باليستية إيرانية ومراكز قيادة وسيطرة
18 :35
غارة من الطيران المسير استهدفت بلدة برعشيت
18 :32
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة تتمة
18 :31
نداء من كاهن القوزح الأب شربل رزق عبر LBCI:
- هناك تقدم إسرائيلي وضيعتنا مسالمة لكنها تتعرض للقصف ولحرق المنازل- هذه أرضنا ونناشد رئيس الجمهورية والفاتيكان التدخل لوقف المجزرة
18 :28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي مجددا في القطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر اختراق مسيرة
18 :27
البحرين: اندلاع حريق في وحدة تابعة لمصفاة شركة بابكو للطاقة إثر قصف صاروخي إيراني واحتواء الحريق دون وقوع إصابات وعمليات المصفاة مستمرة بشكل طبيعي
05 March 2026
05 March 2026
05 March 2026
05 March 2026
05 March 2026
05 March 2026
05 March 2026
05 March 2026
05 March 2026
