استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش وكيفية معالجة التطورات.