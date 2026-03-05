عزل الجنوب عن البقاع جغرافيًا وعسكريًّا.. التحرّك البري الإسرائيلي المرتقب!
05 March 2026
48 mins ago
source: tayyar.org
نقلت مصادر دبلوماسية لـ «نداء الوطن» أن التحرّك البري الإسرائيلي المرتقب يتجاوز في أهدافه «العملية المحدودة»، ليمثل مخططًا عملياتيًا شاملًا يهدف إلى قلب الموازين الميدانية في الجنوب والبقاع معًا.
وأشارت المصادر لـ «نداء الوطن» إلى أن التوغل المرتقب سيصل إلى عمق 15 كيلومترًا ليشمل مدينة صور وقضاءها حتى خط القاسمية، بالتزامن مع هجوم موازٍ ينطلق من سفوح جبل الشيخ باتجاه البقاع الغربي وراشيا، في استراتيجية تهدف إلى عزل الجنوب عن البقاع جغرافيًا وعسكريًّا.
09 :20
متحدث باسم مجلس الوزراء: سريلانكا تحاول إنقاذ أشخاص على متن سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحلها
09 :15
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم! تتمة
09 :10
شهيدان في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
09 :09
كماشة الشرق والجنوب: سيناريو الإطباق الكبير على «حزب الله» ومعه لبنان (نداء الوطن) تتمة
09 :05
«إحباط» أميركي من عدم تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية (الشرق الأوسط) تتمة
09 :02
مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام الكرك-زحلة تتمة
