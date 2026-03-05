صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".